Повышение пенсий в Украине оказалось под угрозой
Кабмин не принял постановление о сроках проведения индексации .
Повышение пенсий в Украине с 1 марта текущего года может не состояться. Чтобы индексация была проведена, Кабмин должен был принять соответствующее постановление, однако документ так и не приняли. Об этом сообщила пресс-секретарь Пенсионного фонда Анна Швец, пишет Сегодня.
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Швец рассказала, что индексация пенсий должна проводиться каждый год, однако ее сроки определяет правительство.
Пока постановление Кабмин не принял, а если уйдет в отставку, то процесс и вовсе может затянуться.
Напомним, в Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.
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