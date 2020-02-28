Тест на честность: Возвращают ли украинцы найденные на улице деньги

Сооснователь monobank Михаил Рогальский решил провести социальный эксперимент.

Чтобы провести эксперимент, было закуплено 50 одинаковых кошельков, которые люди должны были разбросать по городу Скрин видео

Сооснователь monobank Михаил Рогальский решил провести социальный эксперимент в крупных городах Украины - Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе. Рогальский проверял, являются ли украинцы честными гражданами. Результаты он показал в видеоролике на YouTube.

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Чтобы провести эксперимент, было закуплено 50 одинаковых кошельков, которые люди должны были разбросать по городу и проверить, вернут ли их украинцы. В 40 кошельков Рогальский положил по 50 грн, в 10 - по 500 грн. Также в кошельках лежали визитки одного человека, карта monobank и пин-код к ней.

Тест также решили провести на одном из благотворительных мероприятий Киева. Стоит отметить, что все 10 “утерянных“ там кошельков вернули, однако два из них оказались без налички.

Эксперимент показал, что кошельки лежали на земле не дольше 15 минут. Стоит отметить, что лишь 15 кошельков из 50 хотели вернуть со всем, что в них лежало. Больше всего кошельков вернули в Харькове — 5 шт и один пустой. Киев и Днепр вернул по 4 кошелька, Львов — 3. а Вот жители Одессы не вернули ни одного кошелька, все оставили себе.

14 человек, которые не вернули кошельки, попытались снять деньги с карт.

Напомним, в Украине обнаружили мошеннический банк.

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