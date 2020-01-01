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НБУ в феврале оштрафовал три банка за нарушение финмониторинга

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Штраф получили Первый инвестиционный банк, А-Банк и банк "Львов".
Нацбанк за февраль оштрафовал три украинских банка
Нацбанк за февраль оштрафовал три украинских банка
пресс-служба НБУ

Нацбанк за февраль оштрафовал три украинских банка за нарушение финансового мониторинга. Речь идет о Первом инвестиционном банке (ПИБ), А-Банке и АКБ “Львов“. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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ПИБ оштрафовали на 200 000 грн. Банк некорректно анализировал финансовые операций.

Еще больший штраф получил А-Банк - 400 000 грн. Банк нарушил требования, которые касаются выполнения запросов инспекционной группы.

Такой же штраф получил и банк Львов. В банке также ненадлежащим образом анализировали финансовые операции.

Напомним, глава ПриватБанка назвал реальным риск возврата банка экс-владельцам.

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Теги: банк, НБУ, финмониторинг
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