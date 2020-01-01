НБУ в феврале оштрафовал три банка за нарушение финмониторинга
Нацбанк за февраль оштрафовал три украинских банка за нарушение финансового мониторинга. Речь идет о Первом инвестиционном банке (ПИБ), А-Банке и АКБ “Львов“. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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ПИБ оштрафовали на 200 000 грн. Банк некорректно анализировал финансовые операций.
Еще больший штраф получил А-Банк - 400 000 грн. Банк нарушил требования, которые касаются выполнения запросов инспекционной группы.
Такой же штраф получил и банк Львов. В банке также ненадлежащим образом анализировали финансовые операции.
Напомним, глава ПриватБанка назвал реальным риск возврата банка экс-владельцам.
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