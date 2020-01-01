НБУ в феврале оштрафовал три банка за нарушение финмониторинга

Штраф получили Первый инвестиционный банк, А-Банк и банк "Львов".

Нацбанк за февраль оштрафовал три украинских банка пресс-служба НБУ

Нацбанк за февраль оштрафовал три украинских банка за нарушение финансового мониторинга. Речь идет о Первом инвестиционном банке (ПИБ), А-Банке и АКБ “Львов“. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: Украинцы стали хранить в банках больше денег

ПИБ оштрафовали на 200 000 грн. Банк некорректно анализировал финансовые операций.

Еще больший штраф получил А-Банк - 400 000 грн. Банк нарушил требования, которые касаются выполнения запросов инспекционной группы.

Такой же штраф получил и банк Львов. В банке также ненадлежащим образом анализировали финансовые операции.

Напомним, глава ПриватБанка назвал реальным риск возврата банка экс-владельцам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram