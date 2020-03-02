Новая финансовая пирамида: Украинцы рискуют потерять огромные деньги

Тысячи украинцев вложили средства в финансовую пирамиду, замаскированную под ювелирную компанию B2BJewelry.

В Украине появилась новая схема заработка средств, которая несет за собой массу рисков. Тысячи украинцев вложили средства в финансовую пирамиду, замаскированную под ювелирную компанию B2BJewelry. Об этом пишет ТСН.

Читай также: Пройди опрос и получи $2000: Как в сети обманывают украинцев

Пирамида работает следующим образом. Человек приходит в магазин ювелирных изделий, на каждом из которых есть два ценника: цена изделия и сумма, которую вам вернут за него в течение года. Сумма возврата должна оказаться больше, чем изначальная на 4%.

Покупать подарочные сертификаты еще выгоднее, по словам продавцам, а приведя друга — получите дополнительные бонусы.

Таким образом вы и украшения получаете якобы даром, еще и деньги зарабатываете.

Журналисты провели эксперимент и сами купили серьги в таком магазине. Документы на покупку показали юристам, а серьги отправили на экспертизу.

“Простая работа, простые изделия, ничего сложного нет. Застежки фиксируют очень плохо. Надо будет немножко подогнуть их. Чисто работа и серебро примерно 300 гривен - 400 гривен“, - объясняет ювелир.

С документами тоже не все так гладко.

“Реквизитов мы здесь не видим. Здесь такой красивый бланк с птичкой, какие-то печати. Но извините, у меня у ребенка игрушечные печати примерно вот такие. Здесь я вижу, что фактически какое-то физическое лицо взяло эти деньги себе“, - говорит юрист Лаврентий Царук.

На бирке изделия тоже есть юридические пробелы.

“Должны быть реквизиты завода-производителя четкие. Здесь их нет“, - добавляет юрист.

Финансист Эрик Нанимай утверждает, что все это — классические признаки финансовой пирамиды.

“Смотри, ты можешь заработать на сертификате в 4, 5, в 8 раз больше. Зачем тебе золото? Вот где заработок, будь с нами партнером. Я вспоминаю Леню Голубкова с МММ“, - рассказывает аналитик.

Такой бизнес основал винничанин Николай Гонта, который является владельцем ювелирной фабрики.

“Этот бизнес действительно рентабельный. Мне удалось совместить огромную скорость продаж и этот же уровень маржи и это дает вот такие вот плоды“, - говорит мужчина.

Бизнесом уже заинтересовалась прокуратура, поскольку на банковские счета БО «БФ «Зимородок» приходили средства в виде благотворительных взносов, в том числе и от продажи вышеуказанных сертификатов.

В то же время, владелец утверждает, что бизнес легальный и безопасный. А вот эксперты считают, что любой финансовой пирамиде рано или поздно суждено распасться.

Напомним, в Украине обнаружили мошеннический банк.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram