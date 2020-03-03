Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы стали активнее покупать новые автомобили

Комментариев: 0
Количество новых зарегистрированных машин в феврале 2020 года выросло на 21%.
Украинцы стали активнее приобретать новые автомобили
Украинцы стали активнее приобретать новые автомобили
depositphotos.com

Украинцы стали активнее приобретать новые автомобили. Количество новых зарегистрированных машин в феврале 2020 года выросло на 21%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

Читай также: Как купить машину в США и не попасть на мошенников

Самый популярный автомобильный бренд среди украинцев — Renault. 1223 автомобилей именно этой марки было зарегистрировано в Украине в феврале текущего года. Спрос на авто этой марки существенно вырос - на 68% за год.

На втором месте по популярности — Toyota. В феврале было куплено 1089 авто.

Третью позицию в рейтинге занимает Kia - 479 автомобиля. На четвертом месте расположилась Skoda — 368 зарегистрированных автомобиля.

Пятерку замыкает Nissan — 361 регистрация.

Напомним, импорт авто в Украину за год вырос в 2,4 раза.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: автомобиль, покупка автомобиля, новые автомобили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь