Украинцы стали активнее покупать новые автомобили

Количество новых зарегистрированных машин в феврале 2020 года выросло на 21%.

Украинцы стали активнее приобретать новые автомобили. Количество новых зарегистрированных машин в феврале 2020 года выросло на 21%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

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Самый популярный автомобильный бренд среди украинцев — Renault. 1223 автомобилей именно этой марки было зарегистрировано в Украине в феврале текущего года. Спрос на авто этой марки существенно вырос - на 68% за год.

На втором месте по популярности — Toyota. В феврале было куплено 1089 авто.

Третью позицию в рейтинге занимает Kia - 479 автомобиля. На четвертом месте расположилась Skoda — 368 зарегистрированных автомобиля.

Пятерку замыкает Nissan — 361 регистрация.

Напомним, импорт авто в Украину за год вырос в 2,4 раза.

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