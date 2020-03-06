Подарки на 8 марта коллегам: ТОП-10 креативных и недорогих идей

8 марта — прекрасный повод, чтобы порадовать женщин интересными подарками.

Цветы — это неотъемлемая часть многих праздников, а особенно 8 марта depositphotos.com

8 марта — это весенний, легкий и красивый праздник. Как правило, в такую пору на каждом шагу продают тюльпаны, погода солнечная и весна ощущается в воздухе. Все вокруг поднимает настроение. Но, помимо всего прочего, это еще и Международный женский день.

Мужчины во всем мире бегают с цветами, чтобы лишний раз напомнить женщинам о том, что именно они являются прекрасной половиной человечества. Поздравляют, конечно же, не только женщин в своей семье, но также друзей и коллег. Какой подарок лучше всего преподнести женщине-коллеге, разбирался Bigmir.net.

Цветы

Цветы — это неотъемлемая часть многих праздников, а особенно 8 марта. Стоит отметить, что цветы можно дарить не только в качестве дополнения к какому-то подарку, но и как отдельный, полноценный презент.

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Сегодня существует огромное количество креативных флористов, которые составят вам уникальный букет на любой вкус и кошелек. Возможно, вы знаете, какие именно цветы любят ваши коллеги-женщины. Тогда покупайте именно их, это очень порадует женщин. Если о предпочтениях не знаете, дарите на ваш вкус. Любые цветы — это всегда приятно.

Сегодня также в тренде дарить не букеты, а цветы в горшочках. Это хорошая идея, поскольку такое растение будет радовать вашу коллегу еще долгое время.

Подарочные сертификаты

Такие подарки весьма практичны. Можно подарить сертификат в магазин косметики, к примеру, или сертификат на поход в кино или ресторан.

Плюс такого подарка в том, что его можно использовать в любое удобное время. Если это подарок на приобретение товара, то коллега сама сможет выбрать, что ей действительно нужно.

Впечатления

Впечатление — это модно, эмоционально и индивидуально. Если вы хорошо знаете своих коллег, то наверняка вам известно, что им нравится. Вы можете подобрать для каждой из них индивидуальный подарочный сертификат на получение каких-то впечатлений. Может кто-то давно мечтает покататься на лошадях, а может кто-то без ума от шоколада и желает научиться делать вкусные конфеты самостоятельно...Идей множество.

Поход в ресторан

Работа работой, а отдых тоже должен быть. Соберите всех своих коллег и устройте совместный поход в ресторан, кино или просто погуляйте в красивом парке. Наверняка вы редко общаетесь с коллегами за пределами работы. Такой праздник — это прекрасный повод узнать всех немного лучше.

Сладости

Кажется, сладости любят абсолютно все. И речь не только о шоколаде. Вариантов масса.

Хорошая идея — это купить пустую коробку и собрать в нее те сладости, которые любят ваши коллеги. Это могут быть небольшие индивидуальные коробки или одна большая, которую вы вместе откроете и полакомитесь вкусностями.

В коробку можно класть не только конфеты. Например, можно купить разных орехов и цукатов — и полезно, и вкусно. Отдельно можно приобрести коробку для фруктов и собрать все самое вкусное.

Ну и, конечно же, от торта еще никто не отказывался.

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Подумайте, нет ли у кого-то из коллег проблем со здоровьем или непереносимости каких-то продуктов, например, аллергии на глютен или лактозу.

Канцелярские приборы или гаджеты

Следует отметить, что коллегам не принято дарить дорогие подарки. Поэтому не стоит включать в список дорогостоящие гаджеты. Но можно подарить, например, интересную флешку. Будет креативно, если там будет гравировка с именем вашей коллеги.

Можно также подарить хорошую ручку. В любой профессии — это нужный предмет.

Отличная идея — ежедневник. Планирование и заметки делают многие.

Посуда

Конечно, речь не идет об огромном домашнем сервизе, но вот оригинальную чашку подарить можно.

Чашка на работе пригодится каждому, поэтому это актуальный, но в то же время, ненавязчивый подарок.

Можно подарить оригинальный набор, состоящий из тарелки с чашкой.

Кроме того, актуальным подарком будет термокружка.

Экотовары

Климатические изменения оказывают влияние на нашу жизнь каждый день. Именно поэтому нам приходится адаптироваться под новые реалии и заботиться об окружающей среде более активно.

Хорошим подарком для коллеги будет какая-нибудь оригинальная сумка-шопер. Очень полезный аксессуар при походе за покупками. Больше не придется покупать пакеты каждый раз.

Свечи

Ароматические свечи — это любовь многих девушек. Кто-то использует такой аксессуар в качестве декора, кому-то нравится запах, а кто-то просто обожает смотреть на огонь. В любом случае, применений такому подарку — масса.

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Если не хотите дарить свечу отдельно, то можно заодно купить и аромалампу. Масло к лампе советуем не покупать — это очень индивидуально. Ваша коллега сама выберет, какой аромат ей по вкусу. А вот набор маленьких свечей будет очень кстати.

Товары для дома

Женщинам нравится покупать что-то для своего дома. Поэтому можете направиться в магазин товаров для дома и выбрать что-то необычное.

Например, оригинальную вазу или небольшую картину. Хорошая идея для подарка — уютный, мягкий плед. Такие вещи нужны любой хозяйке.

Если ваша коллега любит фотографии, то подарите ей красивую фоторамку или альбом.

Главное при выборе подарка — это индивидуальный подход и настроение.

Напомним, украинцы смогут существенно экономить на заграничных посылках.

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