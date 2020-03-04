Украинские учителя получат дополнительно по 21 тыс грн

Дополнительные средства получат молодые педагоги, стаж которых не превышает 10 лет.

Украинские учителя получат надбавку к зарплате в размере 21 020 грн. Правительство уже направило субвенцию в регионы. Предполагается, что на доплату педагогам уйдет 1 млрд 553 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Но надбавку будут доплачивать не всем, а лишь молодым учителям, преподавательский стаж которых не превышает 10 лет.

Конечно, выплаты получат те учителя, которые продолжают работать в школах. Предполагается, что дополнительные средства будут начислены 73 000 педагогам.

Доплата будет насчитана в конце текущего года.

Напомним, украинским учителям, прошедшим сертификацию, будут доплачивать 20% от оклада.

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