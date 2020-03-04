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Украинские учителя получат дополнительно по 21 тыс грн

Комментариев: 2
Дополнительные средства получат молодые педагоги, стаж которых не превышает 10 лет.
Украинские учителя получат надбавку к зарплате
Украинские учителя получат надбавку к зарплате
depositphotos.com

Украинские учителя получат надбавку к зарплате в размере 21 020 грн. Правительство уже направило субвенцию в регионы. Предполагается, что на доплату педагогам уйдет 1 млрд 553 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Но надбавку будут доплачивать не всем, а лишь молодым учителям, преподавательский стаж которых не превышает 10 лет.

Конечно, выплаты получат те учителя, которые продолжают работать в школах. Предполагается, что дополнительные средства будут начислены 73 000 педагогам.

Доплата будет насчитана в конце текущего года.

Напомним, украинским учителям, прошедшим сертификацию, будут доплачивать 20% от оклада.

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Теги: зарплата учителей, надбавки к зарплатам учителей
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Комментариев (2)
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Василище    04.03.2020, 12:40
Оценка:  0
Василище
Для власти,в чём выгода?
гость  (аноним)  04.03.2020, 12:21
Оценка:  -1
гость
Стыдливо умолчали про то что возможность получить это разовое пособие смогут только прошедшие украинизацию преподаватели...
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