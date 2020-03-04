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Покупка квартиры на аукционе: Какие есть риски и как их избежать

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Покупать недвижимость на аукционах — огромный риск. Однако есть несколько правил, которые помогут избежать проблем.
Украинцы стали чаще покупать жилье на аукционе СЕТАМ
Украинцы стали чаще покупать жилье на аукционе СЕТАМ
depositphotos.com

Украинцы стали чаще покупать жилье на аукционе СЕТАМ. Как правило, там продают арестованную недвижимость. Цена такого жилья в несколько раз ниже, чем на рынке. Однако новый владелец может столкнуться с немалым количеством проблем, покупая жилье на торгах. Об этом сообщает ТСН.

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Киевлянка приобрела трехкомнатную квартиру в столице по цене, которая в три раза ниже рыночной. Однако женщина за год так и не смогла попасть в новоприобретенное жилье. Бывший владелец подал в суд. Несколько лет назад он приобрел квартиру в ипотеку, которую так и не смог погасить. Банк и исполнительная служба выставили жилье на продажу. Однако мужчина считает, что его арестованную квартиру продали на аукционе незаконно.

Выселить мужчину с квартиры не могут, поскольку он подал иск в суд.

Стоит отметить, что этот случай не единственный. Украинцы покупают дешевое жилье, а потом сталкиваются с рядом проблем.

В то же время, представители аукциона говорят, что они — лишь площадка для продажи недвижимости и ответственность за сложившуюся ситуацию не несут.

Поэтому эксперты дали несколько советов, как не попасть в неприятности при покупке жилья на аукционе.

1. Изучите историю квартиры.

2. Вместе с юристами проверьте реестры, в которых вы найдете информацию о необходимом жилье.

3. Перед покупкой пойдите и посмотрите на квартиру, пообщайтесь с владельцем. Узнайте, согласен ли он с тем, что квартиру выставили на аукцион или он намерен судиться. Если в квартире проживают дети, сразу забудьте о покупке этого жилья.

Напомним, ранее мы писали о том, как выписать человека из квартиры в Украине.

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Теги: СЕТАМ, покупка жилья на аукционе, аукцион
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