Покупка квартиры на аукционе: Какие есть риски и как их избежать

Покупать недвижимость на аукционах — огромный риск. Однако есть несколько правил, которые помогут избежать проблем.

Украинцы стали чаще покупать жилье на аукционе СЕТАМ. Как правило, там продают арестованную недвижимость. Цена такого жилья в несколько раз ниже, чем на рынке. Однако новый владелец может столкнуться с немалым количеством проблем, покупая жилье на торгах. Об этом сообщает ТСН.

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Киевлянка приобрела трехкомнатную квартиру в столице по цене, которая в три раза ниже рыночной. Однако женщина за год так и не смогла попасть в новоприобретенное жилье. Бывший владелец подал в суд. Несколько лет назад он приобрел квартиру в ипотеку, которую так и не смог погасить. Банк и исполнительная служба выставили жилье на продажу. Однако мужчина считает, что его арестованную квартиру продали на аукционе незаконно.

Выселить мужчину с квартиры не могут, поскольку он подал иск в суд.

Стоит отметить, что этот случай не единственный. Украинцы покупают дешевое жилье, а потом сталкиваются с рядом проблем.

В то же время, представители аукциона говорят, что они — лишь площадка для продажи недвижимости и ответственность за сложившуюся ситуацию не несут.

Поэтому эксперты дали несколько советов, как не попасть в неприятности при покупке жилья на аукционе.

1. Изучите историю квартиры.

2. Вместе с юристами проверьте реестры, в которых вы найдете информацию о необходимом жилье.

3. Перед покупкой пойдите и посмотрите на квартиру, пообщайтесь с владельцем. Узнайте, согласен ли он с тем, что квартиру выставили на аукцион или он намерен судиться. Если в квартире проживают дети, сразу забудьте о покупке этого жилья.

Напомним, ранее мы писали о том, как выписать человека из квартиры в Украине.

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