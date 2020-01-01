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Цена борщевого набора: Подорожают ли овощи в Украине

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Пока существенного роста цен не прогнозируется .
Эксперты не прогнозируют существенного подорожания борщевого набора этой весной
Эксперты не прогнозируют существенного подорожания борщевого набора этой весной
flickr.com

Начало весны в Украине означает сезонное подорожание овощей и фруктов. Подорожают ли овощ в этом году и сколько будет стоить борщевой набор, пишет Сегодня.

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В этом году наблюдается существенное подорожание яблок, по сравнению с прошлым годом. Если весной 2019 года яблоки можно было купить и за 6 грн, то сегодня минимальная цена — 10 грн. Не изменились цены на морковь и свеклу — около 10 грн. А вот картошка подорожала гривны на три. Лук наоборот подешевел из-за более хорошего урожая.

Немного подешевела и капуста. 10 грн за кг против 15 в прошлом году.

“На хранение в этом году мы с вами не потратили много газа. То есть не мы, а производители, или компании, которые покупали или хранили. Это, кстати, одна из причин, почему в этом году мы не увидели такого стремительного роста цены на овощи борщового набора“, - рассказывает Алексей Дорошенко, гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Поэтому эксперты не прогнозируют существенного подорожания борщевого набора этой весной.

Напомним, Украина поднялась в рейтинге наиболее дорогих стран мира.

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Теги: цены на овощи, цена борщевого набора, борщевой набор, подорожание овощей
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