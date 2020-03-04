50 тыс новорожденному: Реальна ли такая практика в Украине и какая ситуация за границей
Нардепы предлагают при рождении ребенка в Украине класть 50 тыс грн на депозит на имя новорожденного. Как будет работать закон, если нардепы за него проголосуют, и есть ли такая практика в других странах, пишет Сегодня.
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Предполагается, что 50 тыс грн будут лежать в банке, накапливая проценты. Когда ребенок достигнет совершеннолетия, то сможет снять со счета средства.
“Внесение предложенных изменений создаст более благоприятную среду для строительства семьи и планирования семейной жизни, создаст предпосылки для повышения рождаемости в государстве и в целом позитивно повлияет на демографическую ситуацию в Украине“, – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, в некоторых случаях деньги могут снять родители или опекуны до 18-летия ребенка. Речь идет о критической проблеме со здоровьем или потере ребенком недвижимости.
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Подобная практика накопления средств существует и многих других странах. К примеру, в Ирландии родителям выплачивают 2500 долларов при рождении ребенка. Лишь небольшая часть от суммы дается на руки, остальные деньги кладутся в банк. Помимо эти средств родители ежемесячно получают по 150 долларов до достижения ребенком 7 летнего возраста.
Подобная практика существует и в Сингапуре. При рождении ребенка заводится банковский счет, на который государство перечисляет 2 тыс долларов.
В ОАЭ ситуация еще лучше. Еще до брака молодые люди могут получить беспроцентный кредит в размере 20 тыс долларов на каждого. Если в семье рождается ребенок, то кредит им автоматически списывают. То есть, погашать его нет нужды.
Также на имя ребенка открывается счет. Доходы, которые граждане получают от добычи нефти и газа, позволяют накопить на счету около 100 тыс долларов до момента наступления совершеннолетия ребенка.
Напомним, ранее сообщалось, что нардепы предлагают открывать депозит на 50 тыс для всех новорожденных.
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Вы господа рамсы попутали? Потеря ребенком какой НЕДВИЖИМОСТИ? Жилья или физическое выздоровление инвалида? Если жилья то по какой причине несовершеннолетнего его лишили?!