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50 тыс новорожденному: Реальна ли такая практика в Украине и какая ситуация за границей

Комментариев: 2
Нардепы предлагают при рождении ребенка в Украине открывать счет в банке и класть на депозит 50 тыс грн.
Нардепы предлагают при рождении ребенка в Украине класть 50 тыс грн на депозит
Нардепы предлагают при рождении ребенка в Украине класть 50 тыс грн на депозит
depositphotos.com

Нардепы предлагают при рождении ребенка в Украине класть 50 тыс грн на депозит на имя новорожденного. Как будет работать закон, если нардепы за него проголосуют, и есть ли такая практика в других странах, пишет Сегодня.

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Предполагается, что 50 тыс грн будут лежать в банке, накапливая проценты. Когда ребенок достигнет совершеннолетия, то сможет снять со счета средства.

“Внесение предложенных изменений создаст более благоприятную среду для строительства семьи и планирования семейной жизни, создаст предпосылки для повышения рождаемости в государстве и в целом позитивно повлияет на демографическую ситуацию в Украине“, – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, в некоторых случаях деньги могут снять родители или опекуны до 18-летия ребенка. Речь идет о критической проблеме со здоровьем или потере ребенком недвижимости.

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Подобная практика накопления средств существует и многих других странах. К примеру, в Ирландии родителям выплачивают 2500 долларов при рождении ребенка. Лишь небольшая часть от суммы дается на руки, остальные деньги кладутся в банк. Помимо эти средств родители ежемесячно получают по 150 долларов до достижения ребенком 7 летнего возраста.

Подобная практика существует и в Сингапуре. При рождении ребенка заводится банковский счет, на который государство перечисляет 2 тыс долларов.

В ОАЭ ситуация еще лучше. Еще до брака молодые люди могут получить беспроцентный кредит в размере 20 тыс долларов на каждого. Если в семье рождается ребенок, то кредит им автоматически списывают. То есть, погашать его нет нужды.

Также на имя ребенка открывается счет. Доходы, которые граждане получают от добычи нефти и газа, позволяют накопить на счету около 100 тыс долларов до момента наступления совершеннолетия ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы предлагают открывать депозит на 50 тыс для всех новорожденных.

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Теги: помощь при рождении ребенка, новорожденный
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.03.2020, 14:39
Оценка:  0
гость
Речь идет о критической проблеме со здоровьем или потере ребенком недвижимости
Вы господа рамсы попутали? Потеря ребенком какой НЕДВИЖИМОСТИ? Жилья или физическое выздоровление инвалида? Если жилья то по какой причине несовершеннолетнего его лишили?!
гость  (аноним)  04.03.2020, 14:32
Оценка:  0
гость
а они всё пи4дят и пи4дят
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