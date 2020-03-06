Monobank тестирует банковскую карту для детей
Monobank тестирует банковскую карту для детей. Об этом Ain.ua рассказал сооснователь monobank Олег Гороховский.
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Пока карту не запустили в оборот, проводят лишь тестирования. Однако пользоваться такой картой уже можно. Для этого необходимо обратиться в поддержку банка.
“Такая карта отличается от обычной тем, что у нее есть родительский контроль. То есть, родителям доступна выписка, они могут устанавливать лимиты на снятие наличных, пополнение карты третьими лицами, переводы на другие карты, траты в кафе, на развлечения, онлайн-казино и беттинг“, - рассказал Гороховский.
Карта бесплатная, как и ее обслуживание.
Напомним, НБУ в феврале оштрафовал три банка за нарушение финмониторинга.
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