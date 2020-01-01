Киевляне могут решать сами, когда отключать отопление в доме

Для этого необходимо собраться на общедомовое совещание.

Киевляне могут по желанию прекратить отопительный сезон уже сейчас depositphotos.com

Киевляне могут по желанию прекратить отопительный сезон уже сейчас. Для этого жители дома должны собраться на совещание. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

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Решение об отключении отопление будет принято, если этого захотят минимум 75% жителей дома. В таком случае они должны составить протокол и направить в теплоснабжающие организации – КП “Киевтеплоэнерго“, ООО “Евро-Реконструкция“ или другие.

“Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир)“, – рассказал Пантелеев.

В то же время, в КГГА напомнили, что отопление в городе будет отключено, если средняя температура будет превышать 8 градусов в течение 3 суток подряд.

Напомним, в Кабмине анонсировали повышения тарифов на свет.

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