Новый министр социальной политики анонсировала повышение пенсий

Приоритетной задачей министерства, по словам Марины Лазебной, является индексация пенсий.

Новый министр социальной политики Марина Лазебная пообещала повышение пенсий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Министр заявила, что повышение выплат для пенсионеров — это приоритетная задача министерства.

“Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых перестраивалась экономика нашей страны“, - отметила министр.

Министр получила сотрудникам ведомства разработать несколько стратегий, которые будут нацелены на поиск средств для индексации пенсий.

Напомним, новый премьер пообещал пересмотреть госбюджет и увеличить пенсии.

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