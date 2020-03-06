Новый министр социальной политики анонсировала повышение пенсий
Приоритетной задачей министерства, по словам Марины Лазебной, является индексация пенсий.
Новый министр социальной политики Марина Лазебная пообещала повышение пенсий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Министр заявила, что повышение выплат для пенсионеров — это приоритетная задача министерства.
“Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых перестраивалась экономика нашей страны“, - отметила министр.
Министр получила сотрудникам ведомства разработать несколько стратегий, которые будут нацелены на поиск средств для индексации пенсий.
Напомним, новый премьер пообещал пересмотреть госбюджет и увеличить пенсии.
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