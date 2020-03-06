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Новый министр социальной политики анонсировала повышение пенсий

Комментариев: 3
Приоритетной задачей министерства, по словам Марины Лазебной, является индексация пенсий.
Марина Лазебная
Марина Лазебная
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Новый министр социальной политики Марина Лазебная пообещала повышение пенсий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Министр заявила, что повышение выплат для пенсионеров — это приоритетная задача министерства.

“Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых перестраивалась экономика нашей страны“, - отметила министр.

Министр получила сотрудникам ведомства разработать несколько стратегий, которые будут нацелены на поиск средств для индексации пенсий.

Напомним, новый премьер пообещал пересмотреть госбюджет и увеличить пенсии.

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Теги: пенсии, Марина Лазебная, Минсоцполитики
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Комментариев (3)
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zveroboy111    06.03.2020, 19:30
Оценка:  +1
zveroboy111
Про пріоритети в соціальній політиці і без тебе, лярво, кожен знає. Де ти гроші на ці пріорітети шукати будеш? І як?
Путин-Xyйло    06.03.2020, 19:17
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Но не уточнила когда именно! И кстати, индексация - не повышение, а компенсация!
гость  (аноним)  06.03.2020, 19:03
Оценка:  +1
гость
Уряд популістів, ну все ясно
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