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Киевляне получат скидку на отопление и воду

Комментариев: 3
В КГГА рассказали, что проведут перерасчет.
Киевляне за февраль заплатят за отопление на 26% меньше
Киевляне за февраль заплатят за отопление на 26% меньше
depositphotos.com

Киевляне за февраль заплатят за отопление на 26% меньше, а за горячую воду — на 24%. Об этом заявил генеральный директор “Центра коммунального сервиса“ Андрей Щербина, пишет UBR.ua.

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Стоит отметить, что сумма в счетах будет обычная, однако в платежках будет дополнительная колонка, в которой будут указывать сумму перерасчета.

“Также отдельной строкой на лицевой стороне счета-сообщения в блоке “Киевтеплоэнерго“ указанные суммы перерасчета по соответствующим коэффициентам, которые применены в текущем расчетном периоде, а именно: за услугу по отоплению – 0,74, за услугу ГВС – 0,76. В процентах – киевляне сэкономили за февраль на отоплении 26%, а на ГВС – 24%“, – сказал Щербина.

Напомним, в Кабмине анонсировали повышения тарифов на свет.

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Теги: КГГА, тарифы на отопление, тарифы на воду, перерасчет
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Комментариев (3)
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Сливной_Бачок    11.03.2020, 12:25
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Для кого эти заголовки, если по факту этого нет? Люди, что тупые?
furda    11.03.2020, 12:06
Оценка:  +1
furda
Абсолютная брехня. Платежки уже пришли и цена указана пропорциональная согласно января, а если брать в учет декабрь то намного больше.
Teetotaler    11.03.2020, 12:04
Оценка:  +1
Teetotaler
Опять обманут.
Пипл не заметит.
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