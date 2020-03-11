Киевляне получат скидку на отопление и воду

В КГГА рассказали, что проведут перерасчет.

Киевляне за февраль заплатят за отопление на 26% меньше depositphotos.com

Киевляне за февраль заплатят за отопление на 26% меньше, а за горячую воду — на 24%. Об этом заявил генеральный директор “Центра коммунального сервиса“ Андрей Щербина, пишет UBR.ua.

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Стоит отметить, что сумма в счетах будет обычная, однако в платежках будет дополнительная колонка, в которой будут указывать сумму перерасчета.

“Также отдельной строкой на лицевой стороне счета-сообщения в блоке “Киевтеплоэнерго“ указанные суммы перерасчета по соответствующим коэффициентам, которые применены в текущем расчетном периоде, а именно: за услугу по отоплению – 0,74, за услугу ГВС – 0,76. В процентах – киевляне сэкономили за февраль на отоплении 26%, а на ГВС – 24%“, – сказал Щербина.

Напомним, в Кабмине анонсировали повышения тарифов на свет.

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