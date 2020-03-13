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В НБУ рассказали, что делать, если банк без вашего ведома открыл на ваше имя кредит

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Украинцы продолжают активно жаловаться на нарушение их прав банками.
Украинцы активно жалуются на банки
Украинцы активно жалуются на банки
пресс-служба НБУ

Украинцы активно жалуются на банки. В основном, жалобы касаются кредитных отношений. Об этом сообщает НБУ.

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В частности, клиенты рассказывают о такой проблеме: несколько лет человек не пользуется банковской картой, а потом узнает, что имеет огромный долг перед банком за неуплату средств на обслуживание карты.
 

Банки, не предупреждая клиента, открывают кредитный лимит. За счет него списывают средства. А потребитель об этом не знает, поскольку договора не подписывал. Информации о процентной ставки по кредиту банк также не предоставляет.

Как решить такую ​​ситуацию?

“Вам следует сначала обратиться непосредственно в банк и указать на отсутствие кредитного договора с учреждением. Объясните работникам банка, что вам не предоставлялась информация о реальной годовой процентной ставке, общей стоимости кредита, платежах в случае просрочки. Подчеркните, что требования банка о погашении долга по кредиту являются безосновательными, ведь банк списал долг и проценты за счет кредита, на который вы даже не соглашались“, - пишут в НБУ.

Банк в течение месяца должен вам ответить. Если ответ вас не устроит, то следует обращаться непосредственно в Нацбанк.

“Профильное подразделение - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг - рассмотрит жалобу и обратиться в банк за разъяснениями, если ваши права действительно были нарушены. Практика показывает, что после обращений Национального банка к банкам в таких ситуациях банки преимущественно соглашаются с доводами регулятора и потребителя и в результате списывают начислен долг“, - утверждают в Нацбанке.

Напомним, Нацбанк отреагировал на обвал гривны.

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Теги: Нацбанк, НБУ, кредиты, махинации, банки
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