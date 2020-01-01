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Волшебные амулеты и бальзамы: Как украинцы зарабатывают на коронавирусе

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На OLX.ua можно найти различные объяления. Люди предлагают товары, которые якобы будут помогать или бороться с коронавирусом.
Украинцы пытаются заработать на коронавирусе
Украинцы пытаются заработать на коронавирусе
EPA/UPG

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Многие страны ввели карантин. На фоне общей паники, скупки продуктов и медпрепаратов предприимчивые украинцы не растерялись и тоже решили заработать. На OLX.ua можно найти различные объяления. Люди предлагают товары, которые якобы будут помогать или бороться с коронавирусом, или и вовсе “защитят” организм от страшного недуга. 

К примеру, Дмитрий Владимирович продает специальные браслеты, которые “помогут” не только от коронавируса, но и сглаза. Мужчина занимается заговариванием браслетов. Стоимость “целебного” браслета - 399 грн.

Браслет от сглаза и коронавируса
Браслет от сглаза и коронавируса
olx.ua

Предлагают приобрести также бальзам от коронавирса. Судя по упаковке, сделан он в Азии, а по виду напоминают нашу вездесущую “Звездочку”. Стоит крайне дешево - 3 грн за штуку. “Помогает” не только от коронавируса, но и гриппа, простуды, пневмонии. 

Бальзам
Бальзам
olx.ua

Для лечения кашля и “профилактики” простуды, коронавируса, также предлагают вниманию украинцев варенье из сосновых шишек. Цена - 120 грн за баночку. 

Варенье из сосновых шишек
Варенье из сосновых шишек
olx.ua

Лечить коронавирус на OLX предлагают и пищевыми добавками. Препарат якобы работает над укреплением иммунитета и помогает защитить организм, положительно влияет на микрофлору. Сколько стоит - не ясно. Указано, что 3 грн, но есть подозрение, что цена неправдива.

Пищевая добавка
Пищевая добавка
olx.ua

Не секрет, что во время эпидемии гриппа и надвигающейся волны коронавируса рекомендуется использование антисептика для рук. Украинцы и тут ушли за рамки и решили предложить нечто необычное - антисептики с разными ароматами. Цена - 65 грн за один флакон.

Санитайзер с разными ароматами
Санитайзер с разными ароматами
olx.ua

Обратите внимание, что официально в мире нет ни вакцины, ни каких-либо специфических противовирусных препаратов, которые нацелены на борьбу с коронавирусом. Ученые лишь работают над их созданием, а на это уйдет немало времени.

Поэтому будьте осторожны, соблюдайте правила гигиены, держите дистанцию в транспорте и любых других общественных местах. И не паникуйте!

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Теги: коронавирус, мошенники, бизнес на коронавирусе
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