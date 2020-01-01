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Мобильные операторы отменили плату за звонки на горячии линии в роуминге

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Также украинцы получили смс с информацией об обратной связи с органами государственной власти.
Мобильные операторы отменили плату за звонки на горячии линии в роуминге
Мобильные операторы отменили плату за звонки на горячии линии в роуминге
depositphotos.com

Самые крупные мобильные операторы отменили плату за звонки в роуминге, если клиент звонит на горячую линию с целью получения информации о коронавирусе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

“Мы заботимся о каждом гражданине Украины, который в это непростое время находится за пределами нашего государства. Поэтому договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфсел и Киевстар) о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий в отношении распространения коронавируса”, - сказано в сообщении. 

Также в МИДе напомнили, что украинцы получили смс с информацией об обратной связи с органами государственной власти.

Напомним, ЕБРР выделил 1 млрд евро для борьбы с последствиями эпидемии.

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Теги: коронавирус, роуминг, мобильные операторы
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