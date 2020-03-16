В Украине прогнозируют подорожание продуктов из-за коронавируса

Украинский бизнес и население уже почувствовали на себе влияние коронавируса.

В Украине могут подорожать продукты из-за коронавируса. Об этом рассказала Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации, пишет Сегодня.

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Украинский бизнес и население уже почувствовали на себе влияние коронавируса. Сотрудничество со многими странами существенно ограничилось. Екатерина Зверева считает, что часть бизнеса приостановит свою работу. Это влечет за собой рост цен на некоторые товары.

“На фоне снижения доходов населения упадет спрос на товары не первой необходимости. Это касается и продуктов питания. Например, экзотических овощей, фруктов, орехов и ягод. Банан всегда можно заменить отечественным яблоком – спрос на отечественную продукцию, скорее всего возрастет, что повлияет на повышение цен на украинскую продукцию на внутреннем рынке. Если доходы потребителей упадут, то спрос на традиционные продукты ‘’борщевого набора возрастет“, – рассказала Екатерина Зверева.

В то же время, такая ситуация может оказать положительное влияние на долю украинского экспорта. Украинские продукты могут стать более популярными в других странах.

Напомним, Украина возобновила экспорт курятины в Европу.

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