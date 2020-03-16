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В Украине прогнозируют подорожание продуктов из-за коронавируса

Комментариев: 3
Украинский бизнес и население уже почувствовали на себе влияние коронавируса.
В Украине могут подорожать продукты из-за коронавируса
В Украине могут подорожать продукты из-за коронавируса
depositphotos.com

В Украине могут подорожать продукты из-за коронавируса. Об этом рассказала Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации, пишет Сегодня.

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Украинский бизнес и население уже почувствовали на себе влияние коронавируса. Сотрудничество со многими странами существенно ограничилось. Екатерина Зверева считает, что часть бизнеса приостановит свою работу. Это влечет за собой рост цен на некоторые товары.

“На фоне снижения доходов населения упадет спрос на товары не первой необходимости. Это касается и продуктов питания. Например, экзотических овощей, фруктов, орехов и ягод. Банан всегда можно заменить отечественным яблоком – спрос на отечественную продукцию, скорее всего возрастет, что повлияет на повышение цен на украинскую продукцию на внутреннем рынке. Если доходы потребителей упадут, то спрос на традиционные продукты ‘’борщевого набора возрастет“, – рассказала Екатерина Зверева.

В то же время, такая ситуация может оказать положительное влияние на долю украинского экспорта. Украинские продукты могут стать более популярными в других странах.

Напомним, Украина возобновила экспорт курятины в Европу.

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Теги: коронавирус, продукты, цены на продукты
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  16.03.2020, 14:17
Оценка:  0
гость
Муданный вирус пострашнее корь-он-а-вируса. С 14 года все цены и тарифы в 2-4 раза выросли.
БийКацапів    16.03.2020, 14:00
Оценка:  +1
БийКацапів
Посмотрим, если Президент ЗЕлупа Коломойского выдаст указ не повышать цены в магазинах.
Между прочим, в других странах,США, КАНАДЕ,ГЕРМАНИИ не только запретили повышать цены, но приказали снизить цены в кафе, ресторанах и зак А за еде на 50%.
БийКацапів    16.03.2020, 14:00
Оценка:  +2
БийКацапів
Посмотрим, если Президент ЗЕлупа Коломойского выдаст указ не повышать цены в магазинах.
Между прочим, в других странах,США, КАНАДЕ,ГЕРМАНИИ не только запретили повышать цены, но приказали снизить цены в кафе, ресторанах и зак А за еде на 50%.
avtotrend    16.03.2020, 13:59
Оценка:  +3
avtotrend
Кто бы сомневался, а вот бензин чего-то не дешевеет, хоть на нефть цена и обвалилась, у нас, как обычно, ещё "старые запасы" распродают - а они дороже закупались...
БийКацапів    16.03.2020, 14:15
Оценка:  0
БийКацапів
Сорос и Коломойский с Боголюбовым контролируют всю газо и нефтеперерабатывающую промышленность Украины и бензин. Когда кто-нибудь видел, чтобы Жи.ды ненажились на страданиях чужого народа.
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