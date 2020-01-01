Стало известно, когда Кабмин будет доплачивать пенсионерам по 1000 грн

Планируется также проведение индексации пенсий .

С 1 апреля Кабмин готов доплачивать украинским пенсионерам по 1000 грн, если их пенсия составляет меньше 5 000 грн. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент также поделился информацией о том, когда будет проводиться индексация пенсий - с 1 мая текущего года.

“С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. грн. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий“, – сказал глава государства.

Напомним, Пенсионный фонд просит украинцев решать все вопросы онлайн.

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