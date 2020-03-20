ПриватБанк продлевает действие карт для выплат на 90 дней

Такое решение в банке приняли в связи с карантином.

ПриватБанк намерен продлить действие карт для выплат на 90 дней. Речь идет о тех картах, срок действия которых заканчивается в период карантина. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Такие карты украинцы смогут использовать еще три месяца.

“Если у карты для выплат (зарплатной, пенсионной, социальной, стипендиальной т.д.) заканчивается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт для выплат и карточек для выплат Gold будет продлен автоматически. Такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений - платежи, онлайн и офлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем“, - сказано в сообщении.

Напомним, ПриватБанк будет проводить безналичные валютные операции.

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