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ПриватБанк продлевает действие карт для выплат на 90 дней

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Такое решение в банке приняли в связи с карантином.
ПриватБанк намерен продлить действие карт для выплат на 90 дней
ПриватБанк намерен продлить действие карт для выплат на 90 дней
depositphotos.com

ПриватБанк намерен продлить действие карт для выплат на 90 дней. Речь идет о тех картах, срок действия которых заканчивается в период карантина. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Такие карты украинцы смогут использовать еще три месяца.

“Если у карты для выплат (зарплатной, пенсионной, социальной, стипендиальной т.д.) заканчивается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт для выплат и карточек для выплат Gold будет продлен автоматически. Такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений - платежи, онлайн и офлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем“, - сказано в сообщении.

Напомним, ПриватБанк будет проводить безналичные валютные операции.

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Теги: ПриватБанк, карты для выплат
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