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Украинцы смогут платить за электричество по льготной цене

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Речь идет о первых 100 кВт.
Украинцы и дальше смогут платить за электричество по льготной цене за первые 100 кВт
Украинцы и дальше смогут платить за электричество по льготной цене за первые 100 кВт
depositphotos.com

Украинцы и дальше смогут платить за электричество по льготной цене за первые 100 кВт в месяц. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик в интервью порталу “Энергореформа“.

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Чижик рассказал, что Кабмин не намерен отменять эти льготы.

“Сейчас не рассматривается вопрос о снятии этой льготы. Разговоры об этом шли и идут, но есть принципиальная позиция президента страны, что мы не поднимаем тарифы для населения“, – сказал он.

В то же время, об отмене льгот заговорил инвесторы, которые и выдвигают это предложение. 

“Это было одно из первых предложений инвесторов ВИЭ. Но мы не будем поднимать тарифы для населения, поскольку это неправильно, чтобы пенсионер, студент или учитель из своей зарплаты оплачивал один из самых высоких “зеленых“ тарифов в мире“, – отметил чиновник.

Напомним, Киев ввел пошлины на электроэнергию и уголь из РФ.

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Теги: электроэнергия, электричество, платежки за свет
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Teetotaler    19.03.2020, 19:30
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