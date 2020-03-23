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Коболеву вдвое урезали зарплату

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Контракт с председателем правления Национальной акционерной компании “Нафтогаз” продлили, однако оклад уменьшили .
Андрей Коболев
Андрей Коболев
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Зарплату председателя правления Национальной акционерной компании “Нафтогаз” Андрея Коболева уменьшили вдвое. Об этом говорится в сообщении Правительственного портала, пишет Униан.

“Наблюдательный совет НАК „Нафтогаз“ продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года — до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов”, — сказано в сообщении.

Более того, установили ряд критерий, по которым будут оценивать эффективность работы главы правления НАК “Нафтогаз”.

Напомним, Кабмин утвердил продление контракта с Коболевым.

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Теги: Коболев, Нафтогаз, зарплаты
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avtotrend    23.03.2020, 15:36
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