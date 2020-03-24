Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине дешевеет газ для потребителей

Комментариев: 2
Цена упала на 9-13%.
Оптовая цена на газ для бытовых целей в марте составит 3400 грн за тысячу кубометров
Оптовая цена на газ для бытовых целей в марте составит 3400 грн за тысячу кубометров
depositphotos.com

Оптовая цена на газ для бытовых целей в марте составит 3400 грн за тысячу кубометров без учета НДС, транспортировки и наценки газсбытов. Это на 14% меньше, чем в феврале, сообщает пресс-служба правительства.

Читай также: Получателям субсидий дадут дополнительную финансовую помощь - Лазебная

Это свидетельствует о том, что упадет цена и для обычных потребителей - на 9-13%, если сравнивать с февралем 2020 года. 

“Нафтогаз выбрал наименьшую индикативную цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению Кабмина и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС”, - говорится в сообщении правительства.

Напомним, оператор ГТС инвестирует почти 40 млрд в инфраструктуру.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram           

Поделись:
Теги: газ, цена на газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  24.03.2020, 14:57
Оценка:  0
гость
Минздрав допускает применение силы для контроля карантина

Я так понимаю что нацикам-ахтивистам будет работа? Заодно и карманы зазевавшимся прохожим обшманают, и украшения на дезинфекцию оснимают
гость  (аноним)  24.03.2020, 14:41
Оценка:  +1
гость
Благодарите за это Россию, хохложопские ублюдки.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь