В Украине дешевеет газ для потребителей
Оптовая цена на газ для бытовых целей в марте составит 3400 грн за тысячу кубометров без учета НДС, транспортировки и наценки газсбытов. Это на 14% меньше, чем в феврале, сообщает пресс-служба правительства.
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Это свидетельствует о том, что упадет цена и для обычных потребителей - на 9-13%, если сравнивать с февралем 2020 года.
“Нафтогаз выбрал наименьшую индикативную цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению Кабмина и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС”, - говорится в сообщении правительства.
Напомним, оператор ГТС инвестирует почти 40 млрд в инфраструктуру.
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Я так понимаю что нацикам-ахтивистам будет работа? Заодно и карманы зазевавшимся прохожим обшманают, и украшения на дезинфекцию оснимают