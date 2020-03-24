В Украине дешевеет газ для потребителей

Цена упала на 9-13%.

Оптовая цена на газ для бытовых целей в марте составит 3400 грн за тысячу кубометров depositphotos.com

Оптовая цена на газ для бытовых целей в марте составит 3400 грн за тысячу кубометров без учета НДС, транспортировки и наценки газсбытов. Это на 14% меньше, чем в феврале, сообщает пресс-служба правительства.

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Это свидетельствует о том, что упадет цена и для обычных потребителей - на 9-13%, если сравнивать с февралем 2020 года.

“Нафтогаз выбрал наименьшую индикативную цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению Кабмина и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС”, - говорится в сообщении правительства.

Напомним, оператор ГТС инвестирует почти 40 млрд в инфраструктуру.

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