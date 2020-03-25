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Украинцы массово скупают автомобили

Комментариев: 8
За неделю карантина продажи выросли на 74%.
Украинцы начали массово скупать автомобили
Украинцы начали массово скупать автомобили
depositphotos.com

Украинцы начали массово скупать автомобили. За неделю карантина продажи выросли на 74%.Об этом пишет Автоконсалтинг.

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Такая ситуация сложилась на фоне курсовых колебаний, а также слухов о том, что автомобили могут стать дефицитным товаром.

Больше всего автомобилей приобретают из бюджетного сегмента. Лидирующие позиции занимает Renault (+121%).

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса многие автомобильные заводы приостановили производство машин. В частности, остановились заводы Tesla, Hyundai, Ford, Toyota, Honda, предприятия Nissan с производства запчастей и тому подобное. 

Напомним, в мире резко упало автопроизводство.

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Теги: автомобили, карантин, спрос на авто
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Комментариев (8)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  26.03.2020, 12:49
Оценка:  0
гость
Вот хорошо что предупредили,побегу и я очередь занимать,а то скоро закончатся.
C!    25.03.2020, 18:09
Оценка:  0
C!
Б/у не оформляют.
navigator2    25.03.2020, 17:35
Оценка:  0
navigator2
ХА ХА ХА черговий вброс!
гость  (аноним)  25.03.2020, 15:20
Оценка:  +1
гость
Скидывают не только гривну но и бакс, так как непонятно как скажется коронавирус на США
Хотя вложение в автотранспорт не лучшая идея, а драгметаллов на всех не хватит. А возможно что скоро самым ценным может стать просто жратва
navigator2    25.03.2020, 17:36
Оценка:  0
navigator2
100%
Путин-Xyйло    25.03.2020, 12:18
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Компенсация проблем с транспортом.
CCS    25.03.2020, 11:56
Оценка:  0
CCS
Тупо скидують гривню...
Rikstal    25.03.2020, 11:29
Оценка:  0
Rikstal
інфляція стукає у двері! \о/
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