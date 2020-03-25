Украинцы массово скупают автомобили

За неделю карантина продажи выросли на 74%.

Украинцы начали массово скупать автомобили. За неделю карантина продажи выросли на 74%.Об этом пишет Автоконсалтинг.

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Такая ситуация сложилась на фоне курсовых колебаний, а также слухов о том, что автомобили могут стать дефицитным товаром.

Больше всего автомобилей приобретают из бюджетного сегмента. Лидирующие позиции занимает Renault (+121%).

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса многие автомобильные заводы приостановили производство машин. В частности, остановились заводы Tesla, Hyundai, Ford, Toyota, Honda, предприятия Nissan с производства запчастей и тому подобное.

Напомним, в мире резко упало автопроизводство.

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