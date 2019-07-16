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Кличко о ценах в супермаркетах Киева: Мы мониторим ситуацию

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Мер попросил горожан сообщать на горячую линию о повышении цен на продукты питания.
Кличко о ценах в супермаркетах Киева: Мы мониторим ситуацию
Кличко о ценах в супермаркетах Киева: Мы мониторим ситуацию
КГГА

Мер Киева Виталий Кличко сообщил о том, что власти города мониторят цены в столичных супермаркетах. По словам Кличко, АМКУ уже возбудило дело против недобросовестных поставщиков. Об этом мер сообщил в четверг, 2 марта. 

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Виталий Кличко отметил, что горожане сами создали ажиотаж после введения карантина. Этим и воспользовались нечестные продавцы.

“Только ввели ограничительные меры, жители города создали ажиотаж в магазинах. Скупали все - продукты питания, туалетную бумагу, дезинфицирующие средства. Пользуясь бешеным спросом, магазины и супермаркеты подняли цены на эти товары“ - отметил он.

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Кличко подчеркнул, что на протяжении последней недели цены в столице не росли. Кроме этого, мер попросил всех неравнодушных граждан сообщать о подорожании товаров первой необходимости. 

Призываю киевлян. Если увидите, что магазины снова начнут поднимать цены на товары первой необходимости, - сразу сообщайте в Контактный центр столицы 15-51, или - на горячую линию Антимонопольного комитета Украины - подытожил он

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на 2 апреля 2020 года зафиксирован 161 случай заболеваний коронавирусом. Умер 70-летний мужчина.

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Теги: Кличко, цены, Киев, продукты питания
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Комментариев (1)
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Зaлюбкы    02.04.2020, 14:10
Оценка:  0
Зaлюбкы
В недостранах типа нашей,власть всегда в доле с барыгами когда те наживаются на трудностях простых людей.
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