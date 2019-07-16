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Киевляне, нарушившие карантин, уже заплатили 100 тыс грн - Кличко

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Мер столицы заявил о том, что первые киевляне уже были оштрафованы за нарушение правил карантина.
Кличко призвал всех оставаться дома для сохранения здоровья - своего и окружающих
Кличко призвал всех оставаться дома для сохранения здоровья - своего и окружающих
КГГА

Мер Киева Виталий Кличко рассказал о том, что некоторые киевляне, нарушившие правила карантина, уже выплатили в бюджет города около 100 тыс грн штрафов. Об этом мер заявил в эфире Украины 24, сообщается на сайте КГГА.

По словам Виталия Кличко, правоохранители составили 600 протоколов. По некоторым из них удалось взыскать деньги. 

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“Взыскали в бюджет города уже 100 000 гривен. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительных мер, - безответственные и в отношении к себе, и вставке к окружающим. И потому - пусть платят“ - подчеркнул мер.

Виталий Кличко отметил, что послабление карантина возможно только после снижения количества заболевших в Киеве.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве запустили сайт эмоциональной поддержки во время карантина.

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Теги: Виталий Кличко, штрафы, карантин
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