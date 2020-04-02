Стало известно, сколько зарабатывает глава НБУ Смолий - СМИ

Оклад Смолия составляет 417 тыс грн при средней зарплате в Нацбанке 30 тыс грн.

Оклад главы Национального банка Украины Якова Смолия составляет 417 тыс грн. При этом средняя заработная плата в ведомстве составляет 30 тыс грн. Об этом сообщают Украинские Новости.

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В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники НБУ не являются государственными служащими и поэтому механизм начисления заработной платы у них другой. В частности, выплаты работникам Нацбанка производятся не из Госбюджета, а из средств НБУ.

В Нацбанке рассказали, что зарплаты ТОП-менеджменту формируются на базе анализа зарплат на рынке.

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“Согласно ст. 15 Закона Украины “О Национальном банке Украины“ заработная плата главы НБУ и его заместителей устанавливается в соответствии с Методикой определения заработной платы главы НБУ и его заместителей, которая утверждается Советом Национального банка“ - говорится в сообщении.

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Глава НБУ - 417 тыс грн,

Первый заместитель главы НБУ - 375 тыс грн,

Остальным заместителям - 354 тыс грн.

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Ранее сообщалось о том, что НБУ планирует выпускать электронную гривну.