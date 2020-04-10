В Украине повысили декретные выплаты на 16,5%
Фонд социального страхования Украины повысил декретные на 16,5%. Среднедневной размер пособия теперь составляет 275,9 грн (ранее было 236,78 грн). Об этом сообщает пресс-служба Фонда в четверг, 8 апреля.
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“В январе-марте работодатели подали в Фонд заявления на финансирование пособий по беременности и родам для 39 700 работающих женщин“ - говорится в сообщении.
Помощь по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода). Помощь равняется 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.
Декретные рассчитываются путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами - отмечает пресс-служба
Ранее сообщалось о том, что в Украине повышают максимальную сумму алиментов.
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