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В Украине повысили декретные выплаты на 16,5%

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В первом квартале 2020 года Фонд соцстрахования принял 4 млн декретных дней и выплатил 1,1 млрд грн.
В Украине повысили декретные выплаты на 16,5%
В Украине повысили декретные выплаты на 16,5%
depositphotos.com

Фонд социального страхования Украины повысил декретные на 16,5%. Среднедневной размер пособия теперь составляет 275,9 грн (ранее было 236,78 грн). Об этом сообщает пресс-служба Фонда в четверг, 8 апреля.

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“В январе-марте работодатели подали в Фонд заявления на финансирование пособий по беременности и родам для 39 700 работающих женщин“ - говорится в сообщении.

Помощь по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода). Помощь равняется  100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.

Декретные рассчитываются путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами - отмечает пресс-служба

Ранее сообщалось о том, что в Украине повышают максимальную сумму алиментов.

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Теги: декретные, Украина, выплаты
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