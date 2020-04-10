Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Аваков рассказал, за что украинцам жить во время карантина

Комментариев: 9
Арсен Аваков заявил, что у 73% украинцев сбережения остались максимум на месяц.
Глава МВД Арсен Аваков
Глава МВД Арсен Аваков
Арсен Аваков / Facebook

Министр МВД Арсен Аваков рассказал о том, за какие средства украинцам жить во время карантина. Министр привел данные социологического исследования, в соответствии с которым только 45% украинцев получают прежнюю заработную плату. Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

Как живут украинцы во время карантина: Исследование

  • 45% - не потеряли в зарплате; работают как прежде или дистанционно.
  • 11% - работают в сокращенном режиме.
  • 17% - вынуждены быть в отпуске за свой счет.
  • 8% - безработные до карантина
  • 7% - домохозяйки, в декрете и не работали до карантина.
  • 6% - уволенные, потерявшие работу.
  • 6% - не работающие пенсионеры, студенты, не работавшие до карантина.

“Таким образом, как минимум, 55% украинцев оказались в зоне риска! А 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц“ - отметил Аваков.

Как власти помогут украинцам во время карантина

По словам Арсена Авакова, Президент и Кабмин установили систему прямой финансовой помощи. 

Читай также: Как оформить помощь по безработице в Украине онлайн

“Пенсионерам будет выплачиваться ( +1000 грн у кого сумма начислений в месяц менее 5000грн; +500 грн старше 80 лет). Безработным и потерявшим работу выплатят пособия по безработице через Центры занятости“ - отметил министр. 

Ранее мы писали о том, как получить помощь по безработице онлайн. 

Читай также: Стало известно, какой была инфляция в Украине в марте

“Минимальная сумма на сейчас - 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Каким будет ваше пособие в промежутке 1800 – 8400 гривен - вам насчитает работник ЦЗ по телефону“ - подчеркнул Арсен Аваков. 

Ранее в ОП сообщили о двух программах поддержки малого и среднего бизнеса во время карантина.

Поделись:
Теги: карантин, Украина, граждане, помощь, безработные, пенсионеры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  10.04.2020, 11:50
Оценка:  0
гость
Пи...здит, шо дышит.
гость  (аноним)  10.04.2020, 11:46
Оценка:  0
гость
Пускай лучше позаботиться про систему МВД,которая погрязла в коррупционном болоте
Евроскептик    10.04.2020, 11:40
Оценка:  -1
Евроскептик
Смех и слезы.6%неработающие пенсионеры и студенты.Вообще то из 10млн. пенсионеров 80%живет за чертой бедности на нищенскую пенсию!Это в цифрах 8 млн человек.Сколько же в Украине народу,если 8 млн. это 6%???))
гость  (аноним)  10.04.2020, 11:22
Оценка:  0
гость
Эти 73% - точно не совпадение. Т.к. за Пороха голосовали в основном средний класс и выше - те, кто ездит за границу, разбирается в экономике, и в целом сами берут на себя ответственность за свою жизнь. За Зе - те кто ведется на популистские лозунги и просто дураки. Откуда у них сбережения?
iviss    10.04.2020, 11:14
Оценка:  +1
iviss
Может он блогером решил стать. Чует, что министром не долго осталось, осваивает новые профессии.
гость  (аноним)  10.04.2020, 11:11
Оценка:  +2
гость
пособие 1800 гривен на месяц... 73 процента-эпоха бедности закончилась))
гость  (аноним)  10.04.2020, 11:10
Оценка:  -1
гость
а это не те же самые 73 процента?? вот убежден, что это почти так! как правило руководство было против зебила (руководство обычно вообще против зебилов)), за то подчиненные как правило были за и у руководства есть хоть какой то запас! ! так что, пишите жалобы этому черту, которого вы выбрали...
Путин-Xyйло    10.04.2020, 11:02
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
"Универсальній министр" достал, плЯ
Путин-Xyйло    10.04.2020, 11:07
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Что характерно: в"Аваков заявил, что у 73% украинцев сбережения остались максимум на месяц." Все-то он знает! Но и тут 73%, думаете совпадение?!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь