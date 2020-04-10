Аваков рассказал, за что украинцам жить во время карантина
Министр МВД Арсен Аваков рассказал о том, за какие средства украинцам жить во время карантина. Министр привел данные социологического исследования, в соответствии с которым только 45% украинцев получают прежнюю заработную плату. Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.
Как живут украинцы во время карантина: Исследование
- 45% - не потеряли в зарплате; работают как прежде или дистанционно.
- 11% - работают в сокращенном режиме.
- 17% - вынуждены быть в отпуске за свой счет.
- 8% - безработные до карантина
- 7% - домохозяйки, в декрете и не работали до карантина.
- 6% - уволенные, потерявшие работу.
- 6% - не работающие пенсионеры, студенты, не работавшие до карантина.
“Таким образом, как минимум, 55% украинцев оказались в зоне риска! А 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц“ - отметил Аваков.
Как власти помогут украинцам во время карантина
По словам Арсена Авакова, Президент и Кабмин установили систему прямой финансовой помощи.
Читай также: Как оформить помощь по безработице в Украине онлайн
“Пенсионерам будет выплачиваться ( +1000 грн у кого сумма начислений в месяц менее 5000грн; +500 грн старше 80 лет). Безработным и потерявшим работу выплатят пособия по безработице через Центры занятости“ - отметил министр.
Ранее мы писали о том, как получить помощь по безработице онлайн.
Читай также: Стало известно, какой была инфляция в Украине в марте
“Минимальная сумма на сейчас - 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Каким будет ваше пособие в промежутке 1800 – 8400 гривен - вам насчитает работник ЦЗ по телефону“ - подчеркнул Арсен Аваков.
Ранее в ОП сообщили о двух программах поддержки малого и среднего бизнеса во время карантина.
Полная версия правил