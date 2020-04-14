Больше половины украинцев обеднели за последние полгода - опрос

За последние полгода экономическое положение 51% украинцев ухудшилось. В период карантина количество таких людей увеличилось до 61%.

За последние полгода экономическое положение 51% украинцев ухудшилось. При этом 42% не увидели изменений, а у 6% улучшилось. Об этом свидетельствуют данные социологической группы Рейтинг, опубликованные во вторник, 14 апреля.

Во время карантина количество людей с плохим экономическим положением увеличилось до 61%.

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Наиболее сильное ухудшение благосостояния заметили жители южных и восточных областей - 57% и 53% соответственно. Чуть меньше кризис повлиял на западные и центральные области страны - 49% и 48% обедневших.

Интересный факт: Наибольшее ухудшение отмечают граждане возрастом от 40 до 49 лет (57%), а также люди старше 60 лет - 55%.

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В период карантина наименее финансово защищенными оказались жители тех же областей - южных и центральных (65% и 60% соответственно). Около 50% и больше обеднели во всех возрастных категориях. Наиболее сильно пострадали люди от 30 до 39 лет (66%).

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Около 68% украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшится. 13% считают, что ничего не изменится, 9% настроены позитивно. 10% затруднились ответить на вопрос.

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