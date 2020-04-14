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В Украине количество сторонников штрафов в карантин уменьшилось

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Количество украинцев, выступающих за штрафы во время карантина, уменьшилось на 20%.
В Украине количество сторонников штрафов в карантин уменьшилось
В Украине количество сторонников штрафов в карантин уменьшилось
EPA/UPG

Еще две недели назад около 75% украинцев выступали за жесткие штрафы за нарушение правил карантина. Сейчас же только 55% поддерживают данное решение. Об этом свидетельствуют данные социологической группы Рейтинг, опубликованные во вторник, 14 апреля. 

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При этом  увеличилось количество людей, выступающих против штрафов. Еще две недели таких было 19%, сейчас же 36%. Интересно, что жесткое наказание вплоть до лишения свободы поддерживают только 25%. 

Только 25% украинцев поддерживает жесткие меры за нарушение карантина
Только 25% украинцев поддерживает жесткие меры за нарушение карантина
Скрин

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Около 70% украинцев выступают за продление карантина в случае обострения ситуации. При этом 27% готовы принять участие в охране общественного порядка. 

 

Опрос был проведен по методу CATI. Аудитория - граждане Украины от 18 лет

Ранее сообщалось о том, сколько стоит лечение одного больного коронавирусом в Украине и других странах.

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Теги: Украина, карантин, опрос
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