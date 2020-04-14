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У 55% украинцев сбережений хватит меньше, чем на месяц

Комментариев: 3
В случае потери доходов у 55% украинцев хватит денег на месяц.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Getty Images

Около 55% украинцев признались, что имеющихся сбережений хватит им на менее, чем месяц. 17% денег хватит на два месяца, 8% - на 3. Об этом свидетельствуют данные социологической группы Рейтинг, опубликованные во вторник, 14 апреля. 

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67% украинцев до введения карантинных ограничений имели работу. В обычном режиме продолжают трудиться 40% опрошенных. Удаленно работают 23%, остальных граждан отправили в отпуск или уволили. 

Опрос - Была ли работа до карантина?
Опрос - Была ли работа до карантина?
Скрин

55% опрошенных хватит сбережений на месяц, 17% на два месяца и 8% на три месяца.

Опрос - На сколько времени хватит денег в случае потери дохода
Опрос - На сколько времени хватит денег в случае потери дохода
Скрин

Опрос - На сколько времени хватит денег в случае потери дохода
Опрос - На сколько времени хватит денег в случае потери дохода
Скрин

82% опрошенных стали экономить на время карантина. Живут в обычном режиме 16% граждан.

Опрос - Экономите ли вы деньги во время карантина?
Опрос - Экономите ли вы деньги во время карантина?
Скрин

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В случае потери дохода 37% будут искать работу или подработку, 15% попросят деньги в долг у близких и 10% отправятся на акции протеста.

Опрос - Как вы будете действовать в случае потери дохода?
Опрос - Как вы будете действовать в случае потери дохода?
Скрин

Ранее сообщалось о том, сколько стоит лечение одного больного коронавирусом в Украине и других странах.

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Теги: Украина, опрос, карантин, сбережения, Бедность
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Комментариев (3)
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mtrevbccde    14.04.2020, 14:40
Оценка:  -21
mtrevbccde
Бухать меньше надо.
гость  (аноним)  14.04.2020, 14:30
Оценка:  0
гость
Хто живе на селе и робить не разучился проживут и эту заразу. А вот городские прихлебаи скоро завоют. И поделом им!
гость  (аноним)  14.04.2020, 14:27
Оценка:  -2
гость
хохляди! кто встречал брокера666? подох что-ли при отгрузке очередной фуры пшекам? И вообще комментаторов почти нет, наверное смертность на украине очень занижена...
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