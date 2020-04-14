У 55% украинцев сбережений хватит меньше, чем на месяц
Около 55% украинцев признались, что имеющихся сбережений хватит им на менее, чем месяц. 17% денег хватит на два месяца, 8% - на 3. Об этом свидетельствуют данные социологической группы Рейтинг, опубликованные во вторник, 14 апреля.
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67% украинцев до введения карантинных ограничений имели работу. В обычном режиме продолжают трудиться 40% опрошенных. Удаленно работают 23%, остальных граждан отправили в отпуск или уволили.
55% опрошенных хватит сбережений на месяц, 17% на два месяца и 8% на три месяца.
82% опрошенных стали экономить на время карантина. Живут в обычном режиме 16% граждан.
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В случае потери дохода 37% будут искать работу или подработку, 15% попросят деньги в долг у близких и 10% отправятся на акции протеста.
Ранее сообщалось о том, сколько стоит лечение одного больного коронавирусом в Украине и других странах.
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