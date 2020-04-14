Стало известно, сколько заработала министр социальной политики в марте

Заработная плата государственного секретаря в марте составила 316 тыс грн.

Глава министерства социальной политики Марина Лазебная в марте 2020 года заработала 55 тыс грн. Ее заместители получили от 16 до 51 тыс грн. Об этом сообщают Украинские Новости.

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Заработная плата министра в марте состояла из оклада 45 тыс грн и надбавки в 9 тыс грн. После уплаты налогов и сборов Лазебная получила на руки 44 тыс грн.

“Зарплата первого заместителя министра Евгения Котика (назначен 23 марта) составила 16 098 гривен, замов Бориса Лебедцова (назначен 4 марта) - 43 694 гривны, Виталия Музыченко - 51 136 гривен, зарплата госсекретаря Елены Богачовой (уволена 27 марта) - 316 159 гривен)“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что у 55% украинцев сбережений хватит меньше, чем на месяц.