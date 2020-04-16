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Первая зарплата Венедиктовой на посту генпрокурора составила 73 тыс грн

Комментариев: 2
Оклад генерального прокурора составляет 93 тыс грн.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова
Генпрокуратура

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова получила первую заработную плату в марте 2020 года. Об этом сообщают Украинские Новости.

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Первая зарплата нового прокурора составила 73 тыс грн. Напомним, Ирина Венедиктова была назначена на эту должность 17 марта и, соответственно, успела проработать 11 дней. 

При этом оклад генпрокурора составляет 93 тыс. В мартовскую зарплату Венедиктовой были включены доплаты и премии.

Стал известен размер первой заработной платы Венедиктовой на посту генпрокурора
Стал известен размер первой заработной платы Венедиктовой на посту генпрокурора
Украинские Новости

Ранее сообщалось о том, сколько заработала министр социальной политики в марте.

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Теги: Ирина Венедиктова, генпрокурор, зарплата
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Комментариев (2)
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za4arovanaj    16.04.2020, 11:16
Оценка:  0
za4arovanaj
Что же она наработала???
Странно. За что такие деньги???
Путин-Xyйло    16.04.2020, 10:53
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Слабо насосала
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