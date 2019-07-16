Стало известно, сколько выплатят ФОПам с детьми

Кабмин усилил социальную защиту ФОПов с детьми в Украине.

Кабмин принял решение помочь ФОПам и безработным на период карантина. Все они получат помощь на детей. Соответствующее решение Кабмин принял в среду, 22 апреля.

Важно: Лицо, желающее получить помощь, должно быть на учете в Центре занятости

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“Мы усиливаем социальные гарантии для семей, нуждающихся в социальной поддержке в период карантина“, - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

“Решением Правительства введена выплата пособия на детей ФОПам, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога и платили единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц с даты его отмены“ - говорится в сообщении.

Такую помощь получат около 300 000 семей

“Помощь будет предоставляться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1779 грн, для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен)“ - отмечено в сообщении Кабмина.

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“Также изменен подход к расчету совокупного дохода семьи при определении права на государственную социальную помощь: не будет учитываться полученная заработная плата, а лишь пособие по безработице. Этой поддержкой будет охвачено около 100 000 граждан. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 гривен“ - подытожили в пресс-службе.

Ранее в Кабмине решили, как будут расходоваться деньги из Фонда борьбы с COVID-19.