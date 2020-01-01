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Украинцы могут получить субсидию даже с долгом по "коммуналке" в три месяца

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Кабинет министров принял соответствующее решение.
Украинцы могут получить субсидию даже с долгами
Украинцы могут получить субсидию даже с долгами
depositphotos.com

Украинцы могут получить субсидию, даже если имеют задолженность за коммунальные услуги за 3 месяца. Такое решение сегодня приняло правительство на своем заседании.

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“Напомним, ранее, если коммунальные услуги не уплачивались более 2 месяцев, переназначить субсидию было невозможно“ - говорится в сообщении.

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Теги: коммуналка, коронавирус, субсидия
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