Украинцы могут получить субсидию даже с долгом по "коммуналке" в три месяца
Кабинет министров принял соответствующее решение.
Украинцы могут получить субсидию, даже если имеют задолженность за коммунальные услуги за 3 месяца. Такое решение сегодня приняло правительство на своем заседании.
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“Напомним, ранее, если коммунальные услуги не уплачивались более 2 месяцев, переназначить субсидию было невозможно“ - говорится в сообщении.
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