Известно, кого власти обеспечат жильем в 2020 году

Правительство внесло изменения в Порядок обеспечения жильем некоторых категорий лиц.

Кабинет министров Украины изменил Порядок обеспечения жильем лиц, принявших участие в Революции Достоинства, а также в боевых действиях на территории других государств. Помощь также может предоставляться членам их семей. Об этом сообщается на сайте Кабмина в среду, 29 апреля.

Денежную компенсацию из госбюджета получат:

семьи лиц, погибших или умерших вследствие ранений, полученных во время Революции Достоинства;

семьи лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за мужество во время Революции Достоинства;

семьи умерших участников боевых действий на территории других государств, лица с инвалидностью I-II группы из числа участников боевых действий, которые стоят на соответствующем учете по месту жительства.

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“Такое решение позволит в 2020 году обеспечить жильем более 7 семей участников Революции Достоинства и 50 семей воинов-интернационалистов с инвалидностью“ - говорится в сообщении.

До 2020 года главным распорядителем субвенции являлось Минсоцполитики. Теперь эти полномочия переданы Министерству по делам ветеранов Украины

Ранее сообщалось о том, что украинцам не будут отключать “коммуналку“ за неуплату во время карантина.