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Кабмин ограничил зарплаты ТОП-менеджерам госбанков

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Ограничение должно действовать с апреля 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Зарплаты руководителей государственных банков должны быть ограничены 10 минимальными заработными платами (47 230 грн). Об этом сообщается на сайте Минфина.

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Согласно сообщению, соответствующая рекомендация, принятая Кабмином, в ближайшее время будет направлена ​​наблюдательным советам АО КБ “ПРИВАТБАНК“, ОАО “Государственный экспортно-импортный банк Украины“ и ОАО “Государственный сберегательный банк“.

“Рекомендация распространяется на председателей правления, членов правления и членов наблюдательных советов государственных банков. Ограничение должно действовать с апреля 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется установленный карантин“, - говорится в сообщении.

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Напомним, что Кабинет министров Украины ограничил заработную плату членам наблюдательных советов государственных компаний и госучреждений, а также руководителям и членам исполнительных органов - теперь она не должна превышать 47 тысяч гривен.

Согласно решению Кабмина, зарплата топ-чиновникам в размере не более 47 тысяч гривен будет установлена до окончания месяца, в котором отменяется карантин. В эту сумму не будут входить помощь по временной нетрудоспособности и оплата ежегодного отпуска.

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Теги: Кабмин, зарплата, банки, карантин
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