Нардеп СН улетел на Кипр за два дня до закрытия границ - Схемы

Андрей Холодов вылетел в город Ларнака 15 марта, по состоянию на 29 апреля нардеп оставался на Кипре и не прибывал в Украину.

Нардеп от "Слуги народа" перед закрытием авиасообщения вылетел на Кипр и не возвращался в Украину - СМИ Схемы

Народный депутат, член фракции “Слуга народа“ Андрей Холодов с началом карантина и после обращения главы государства к украинцам с призывом вернуться в страну в ближайшее время из-за закрытия границ выехал на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину. Об этом сообщают журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях“.

Читай также: В НАПК пояснили, в чем суть дела Петра Порошенко

По их информации, зампред комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики вылетел в город Ларнака 15 марта - за два дня до анонсированного Владимиром Зеленским прекращения регулярного пассажирского авиасообщения.

Нардеп от "Слуги народа" перед закрытием авиасообщения вылетел на Кипр и не возвращался в Украину - СМИ Скриншот

Читай также: НАПК не проверило “возможную коррупцию“ Порошенко: Суд открыл дело

С тех пор Рада пять раз собиралась на внеочередные заседания для принятия срочных решений, связанных, в том числе, с мерами противодействия коронавирусу.

Кроме того, Холодов пропустил заседание своего комитета 30 марта, при этом, участвовал в следующих заседаниях комитета в режиме онлайн. Согласно источникам программы, по состоянию на 29 апреля нардеп оставался на Кипре и не прибывал в Украину.

Нардеп от "Слуги народа" перед закрытием авиасообщения вылетел на Кипр и не возвращался в Украину - СМИ Скриншот

По информации журналистов, на Кипре Холодов с женой имеют в собственности особняк у побережья в городе Лимасол.

Ранее сообщалось, у кого из политиков в 2019 году нашли незадекларированное имущество.