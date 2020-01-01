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Нардеп СН улетел на Кипр за два дня до закрытия границ - Схемы

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Андрей Холодов вылетел в город Ларнака 15 марта, по состоянию на 29 апреля нардеп оставался на Кипре и не прибывал в Украину.
Нардеп от "Слуги народа" перед закрытием авиасообщения вылетел на Кипр и не возвращался в Украину - СМИ
Нардеп от "Слуги народа" перед закрытием авиасообщения вылетел на Кипр и не возвращался в Украину - СМИ
Схемы

Народный депутат, член фракции “Слуга народа“ Андрей Холодов с началом карантина и после обращения главы государства к украинцам с призывом вернуться в страну в ближайшее время из-за закрытия границ выехал на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину. Об этом сообщают журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях“.

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По их информации, зампред комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики вылетел в город Ларнака 15 марта - за два дня до анонсированного Владимиром Зеленским прекращения регулярного пассажирского авиасообщения.

Нардеп от
Нардеп от "Слуги народа" перед закрытием авиасообщения вылетел на Кипр и не возвращался в Украину - СМИ
Скриншот

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С тех пор Рада пять раз собиралась на внеочередные заседания для принятия срочных решений, связанных, в том числе, с мерами противодействия коронавирусу.

Кроме того, Холодов пропустил заседание своего комитета 30 марта, при этом, участвовал в следующих заседаниях комитета в режиме онлайн. Согласно источникам программы, по состоянию на 29 апреля нардеп оставался на Кипре и не прибывал в Украину.

Нардеп от
Нардеп от "Слуги народа" перед закрытием авиасообщения вылетел на Кипр и не возвращался в Украину - СМИ
Скриншот

По информации журналистов, на Кипре Холодов с женой имеют в собственности особняк у побережья в городе Лимасол.

Ранее сообщалось, у кого из политиков в 2019 году нашли незадекларированное имущество.

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Теги: Андрей Холодов, Слуга народа, Кипр, карантин
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