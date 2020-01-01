Министр рассказал, что будет с ценами на пассажирские перевозки после карантина
АО “Укрзализныця“ и украинские авиакомпании пока не планируют повышать тарифы.
АО “Укрзализныця“ и украинские авиакомпании пока не планируют повышать тарифы на пассажирские перевозки. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Укринформ.
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“О пассажирских перевозках на железной дороге. Мы не говорим пока об увеличении цены, потому что действительно это чувствительная история. И никто не планирует поднимать стоимость. Об авиаперевозках - так же“, - сказал министр, отвечая на вопрос о том, будут ли после карантина расти цены на пассажирские авиа- и железнодорожные перевозки.
По словам Криклия, на данный момент в возглавляемом им министерстве идет работа над механизмами поддержки отечественных авиаперевозчиков. Чиновник отметил, что кроме компенсации половины стоимости авиабилетов за эвакуационные рейсы, ведомство рассматривает также возможность помощи для выхода из кризиса.
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