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Министр рассказал, что будет с ценами на пассажирские перевозки после карантина

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АО “Укрзализныця“ и украинские авиакомпании пока не планируют повышать тарифы.
Министр рассказал, что будет с ценами на пассажирские перевозки после карантина
Министр рассказал, что будет с ценами на пассажирские перевозки после карантина
flickr.com

АО “Укрзализныця“ и украинские авиакомпании пока не планируют повышать тарифы на пассажирские перевозки. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Укринформ.

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“О пассажирских перевозках на железной дороге. Мы не говорим пока об увеличении цены, потому что действительно это чувствительная история. И никто не планирует поднимать стоимость. Об авиаперевозках - так же“, - сказал министр, отвечая на вопрос о том, будут ли после карантина расти цены на пассажирские авиа- и железнодорожные перевозки.

По словам Криклия, на данный момент в возглавляемом им министерстве идет работа над механизмами поддержки отечественных авиаперевозчиков. Чиновник отметил, что кроме компенсации половины стоимости авиабилетов за эвакуационные рейсы, ведомство рассматривает также возможность помощи для выхода из кризиса.

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“Я думаю, что мы найдем решение. И точно не стоит говорить об увеличении стоимости, потому что это отпугивает пассажиров, и авиаперевозчики не смогут на этом заработать“, - подчеркнул Криклий.

Напомним, что с началом карантина в Украине обвалились пассажирские перевозки.

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