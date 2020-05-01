Пристайко рассказал, стоит ли украинцам планировать отдых за границей
Во время эпидемии коронавируса украинским гражданам стоит воздержаться от проведения отпуска за границей. Об этом в интервью “Сегодня“ заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
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По его словам, любая поездка за границу, даже в обычные времена - это риск.
“Вы сталкиваетесь с другой культурой, едой, условиями. Но этим летом, по меньшей мере я, планирую отдыхать в Киеве. На сегодняшний день, когда все страны еще закрыты, когда уменьшено количество рейсов, когда даже Украина закрыта, я бы рекомендовал дважды подумать перед тем, как планировать на это лето поездки за границу“, - сказал Пристайко.
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В то же время, по словам вице-премьера, Украина столкнулась с проблемой возвращения своих граждан, которые отправились за рубеж до введения ограничительных мер.
“Другой вопрос с теми нашими гражданами, которые еще месяц назад брали туры, условно, по $100 в пятизвездочном отеле по очевидным причинам, рискуя своей и жизнью и здоровьем своих близких, и ехали в эти туры. Многие из них, к сожалению, все еще остаются за рубежом. Сейчас у них заканчиваются средства для существования, сроки пребывания в гостиницах и туристические визы. Наше государство “вытягивает“ этих людей рейсами, обсервируя их по прилету“, - сказал Пристайко.
Напомним, что Криклий рассказал о том, когда можно планировать отпуск.
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