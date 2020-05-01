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Пристайко рассказал, стоит ли украинцам планировать отдых за границей

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Когда все страны закрыты, уменьшено количество рейсов, следует дважды подумать перед тем, как планировать на это лето зарубежные поездки.
Пристайко рассказал, стоит ли украинцам планировать отдых за границей
Пристайко рассказал, стоит ли украинцам планировать отдых за границей
depositphotos.com

Во время эпидемии коронавируса украинским гражданам стоит воздержаться от проведения отпуска за границей. Об этом в интервью “Сегодня“ заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

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По его словам, любая поездка за границу, даже в обычные времена - это риск.

“Вы сталкиваетесь с другой культурой, едой, условиями. Но этим летом, по меньшей мере я, планирую отдыхать в Киеве. На сегодняшний день, когда все страны еще закрыты, когда уменьшено количество рейсов, когда даже Украина закрыта, я бы рекомендовал дважды подумать перед тем, как планировать на это лето поездки за границу“, - сказал Пристайко.

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В то же время, по словам вице-премьера, Украина столкнулась с проблемой возвращения своих граждан, которые отправились за рубеж до введения ограничительных мер.

“Другой вопрос с теми нашими гражданами, которые еще месяц назад брали туры, условно, по $100 в пятизвездочном отеле по очевидным причинам, рискуя своей и жизнью и здоровьем своих близких, и ехали в эти туры. Многие из них, к сожалению, все еще остаются за рубежом. Сейчас у них заканчиваются средства для существования, сроки пребывания в гостиницах и туристические визы. Наше государство “вытягивает“ этих людей рейсами, обсервируя их по прилету“, - сказал Пристайко.

Напомним, что Криклий рассказал о том, когда можно планировать отпуск.

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Теги: Пристайко, отпуск, поездки за границу, летний отдых, коронавирус
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гость  (аноним)  01.05.2020, 15:46
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Одесситу нравится париться в Киеве летом? Не верю. Лукавишь?
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