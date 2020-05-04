"Укрзализныця" выплатит сотрудникам с COVID-19 до 10 тыс грн

Специалисты, у которых был диагностирован и подтвержден коронавирус, получат до 10 тыс. грн.

АО “Укрзализныця“ предоставит своим сотрудникам материальную помощь в случае заболевания COVID-19. Об этом в Телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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По его словам, руководители предприятий инфраструктуры должны заботиться о безопасности и здоровье своих сотрудников.

“Специалисты, у которых был диагностирован и подтвержден коронавирус, получат материальную помощь в размере до 10 тыс. грн в случае тяжелого течения заболевания и до 6 тыс. грн - если болезнь проходила без осложнений“, - написал руководитель мининфраструктуры.

По словам Криклия, такое решение было принято комиссией “Укрзализныци“, которая занимается социальной защитой работников компании.

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Напомним, что АО “Укрзализныця“ пока не планирует повышать тарифы. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также появилась информация о том, что пассажирооборот транспортных предприятий в январе-феврале 2020 года составил 19,6 млрд.пас.км - это на 16,3 меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил Госстат.