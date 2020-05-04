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Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларации

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Юлия Тимошенко подтвердила информацию СМИ.
Тимошенко пояснила миллионные изменения в своей декларации
Тимошенко пояснила миллионные изменения в своей декларации
Юлия Тимошенко / Facebook

Юлия Тимошенко подтвердила миллионные изменения в собственной декларации. Политик отметила получение денежной помощи из США. Об этом Тимошенко написала на своей официальной странице в Facebook.

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“Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Мне удалось добиться справедливости в этом деле. Это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной“ - отметила Тимошенко.

По словам политика, других подробностей “не будет из-законодательного регулирования в США по юридическим ограничениям“. 

Согласно законодательству, я сразу задекларировала полученный доход - подытожила Тимошенко

Ранее сообщалось о том, что Юлия Тимошенко задекларировала доход в 150 млн грн от фирмы из США.

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Теги: Юлия Тимошенко, декларация
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гость  (аноним)  04.05.2020, 16:32
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гость
НАШИМ ЛЮБИМЫМ, ДОРОГИМ ОДЕССИТАМ, КОТОРЫЕ В 2014,
НЕ ДАЛИ КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКАМ СОЗДАТЬ У СЕБЯ В ГОРОДЕ РЕВАНШИСТСКИЙ,
СЕПАРСКИЙ ПЛАЦДАРМ, - СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА! РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!
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