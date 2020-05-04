Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларации

Юлия Тимошенко подтвердила информацию СМИ.

Юлия Тимошенко подтвердила миллионные изменения в собственной декларации. Политик отметила получение денежной помощи из США. Об этом Тимошенко написала на своей официальной странице в Facebook.

Читай также: Юлия Тимошенко борется с бедностью в роскошном кортеже

“Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Мне удалось добиться справедливости в этом деле. Это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной“ - отметила Тимошенко.

По словам политика, других подробностей “не будет из-законодательного регулирования в США по юридическим ограничениям“.

Согласно законодательству, я сразу задекларировала полученный доход - подытожила Тимошенко

Ранее сообщалось о том, что Юлия Тимошенко задекларировала доход в 150 млн грн от фирмы из США.