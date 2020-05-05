Названы самые востребованные профессии во время карантина

Наблюдается спрос на работников в сфере сельского хозяйства, торговли, логистики, здравоохранения и охраны порядка.

За год количество вакансий в Украине, зарегистрированных в государственной службе занятости, уменьшилось почти на 60% и по состоянию на начало мая составило 53 тысячи. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Читай также: Украинцы на карантине перестали искать работу в сфере услуг

Согласно сообщению, при этом с начала действия карантина статус безработного получили почти 156 тысяч граждан.

“По состоянию на 4 мая 2020 количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что почти на 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года“, - говорится в сообщении.

В то же время в госслужбе занятости напоминают, что в период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны.

ТОП-5 востребованных сфер в Украине во время карантина

- Сельское и лесное хозяйство. Это связано с началом весенних сельскохозяйственных работ. Несмотря на карантин, работодатели предлагают работу трактористам, агрономам, рабочим по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и тому подобное.

Читай также: Госслужба занятости озвучила самые востребованные профессии

- Торговля и услуги, которые пока не являются запрещенными (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству).

- Логистика (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом).

- Здравоохранение и предоставление социальной помощи (медсестра, социальный работник).

- Обеспечение правопорядка (охранник, сторож).

“Есть также вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы - бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих - электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров“, - сообщили в госслужбе занятости.

Напомним, что Нацбанк прогнозирует рост уровня безработицы во ІІ квартале.