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Регулятор предлагает отменить льготный тариф на электроэнергию для населения

Комментариев: 2
В течении 2-5 лет регулятор НКРЭКУ планирует отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей.
Регулятор предлагает отменить льготный тариф на электроэнергию для населения
Регулятор предлагает отменить льготный тариф на электроэнергию для населения
flickr.com

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии с 1 января 2021 года. Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко, сообщают Українські Новини.

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Согласно презентации регулятора, принятие данного решения позволит получать в бюджет дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По мнению комиссии, данное решение позволит дополнительно получить более 38 млрд гривен.

Напомним, что в Украине рекордно снизили цену на газ в марте. Оптовая цена на газ для населения снизилась на 14% по сравнению с февралем и составила 3,4 гривны за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).

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“В условиях карантина и развертывания экономического кризиса правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации - удешевление газа для украинцев“, - подчеркнули в Кабмине.

Там уточнили, что такая цена на газ сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. Она является самой низкой с 2016 года.

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Теги: НКРЭКУ, электороэнергия, тарифы, коммунальные услуги, льготный тариф
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Комментариев (2)
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tamarakoren    05.05.2020, 15:57
Оценка:  -1
tamarakoren
Конец эпохи бедности,лохи! Если в одном кармане прибывает,значит убывает в другом. НасИление 73 ,вас с 1 января 2021 года оскопируют ещё на 50 млрд.грн. Поздравляю вас ещё больше не жаль ))
гость  (аноним)  05.05.2020, 15:56
Оценка:  +1
гость
Сволочи!!!
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