Пособие можно оформить на портале "Дія" за 10 минут, услуга является бесплатной.

Минцифры разъяснило, как ФЛП с детьми до 10 лет оформить помощь flickr.com

Министерство цифровой трансформации Украины дало разъяснения для физических лиц-предпринимателей относительно оформления на портале “Дія“ пособия на малолетних детей за 10 минут.

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Согласно сообщению Минцифры, услугой могут воспользоваться ФЛП, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

Так, для того, чтобы получить помощь, нужно:

- заполнить заявление с указанием персональных данных заявителя, данных о детях и данных для перечисления средств;

- прикрепить все документы из указанного перечня;

- ждать ответа с результатом на указанный электронный адрес.

Обязательное условие получения помощи - уплата ЕСВ за 2019 год или все месяцы 2019 года после государственной регистрации ФЛП.

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Пособие назначается на каждого ребенка с месяца подачи заявления на период карантина и на один месяц после его завершения. Оно равно сумме прожиточного минимума:

- 1779 грн в месяц на ребенка в возрасте до 6 лет;

- 2218 грн в месяц на ребенка в возрасте от 6 до 10 лет.

“Услуга реализована в партнерстве с Министерством социальной политики Украины и является бесплатной“, - уточнили в Минцифры.

Напомним, что ВР поддержала продление налоговых льгот для ФЛП на время карантина.