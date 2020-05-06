В результате пожара пострадало 11 домов жителей Овручского района Житомирской области.

Пожары на Житомирщине: Кабмин выделил деньги на жилье для пострадавших пресс-служба ГСЧС

Кабинет министров Украины выделил 11,2 млн грн для приобретения жилья для нуждающихся в отселении из жилых домов, разрушенных в результате пожаров в Овручском районе Житомирской области. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

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“Правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 11,192,731 грн для приобретения жилья (модульных домов) жителям, которые нуждаются в отселении из жилых домов, разрушенных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 16 апреля 2020 года на территории Овручского района Житомирской области“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате пожара пострадало около 11 домов жителей района.

Напомним, что спасатели продолжают тушить очаги тления в Житомирской области. Как отметили в ГСЧС, пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов локализованы.

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Накануне вблизи с. Первомайское, с. Гай и с. Лучанки Овручского района было ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки.

“По состоянию на 7 ч. 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины“, - сообщили спасатели.