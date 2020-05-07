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8,4 миллиона украинцев получат проиндексированные пенсии - Минсоцполитики

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Также повышены доплаты к пенсиям людям старше 80-летнего возраста.
8,4 миллиона украинцев начали получать проиндексированные пенсии - Минсоцполитики
8,4 миллиона украинцев начали получать проиндексированные пенсии - Минсоцполитики
depositphotos.com

С понедельника в Украине была начата выплата проиндексированных пенсий для 8,4 миллиона пенсионеров. Об этом по итогам заседания правительства сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщает пресс-служба Министерства.

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По ее словам, пенсионное обеспечение является важным элементом работы и правительства, и президента.

“Уже реализованы инициативы президента по выплате тысячи гривен тем, чья пенсия меньше 5 тысяч гривен, лицам с инвалидностью. Мы также осуществили повышение доплат к пенсиям людям старше 80-летнего возраста“, - добавила министр.

Также, по словам Лазебной, выплата украинским пенсионерам дополнительной 1 тысячи гривен не повлияет на назначение субсидии.

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“Мы четко отметили в решении правительства, что получение тысячи гривен не влияет ни на назначение субсидии, ни на другие выплаты. Кроме того, с этой одноразовой денежной помощи не происходят никакие взыскания“, - уточнила министр.

Напомним, что Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

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Теги: Пенсии, соцвыплаты, Минсоцполитики, индексация пенсий, Лазебная
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