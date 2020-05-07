Коболев рассказал, сколько заработал в апреле

В Нафтогазе придерживаются решения правительства и снизили заработные платы руководителям на время карантина.

Зарплата председателя правления НАК “Нафтогаз Украины“ Андрея Коболева за апрель составила немногим более 47 тысяч гривен. Об этом Коболев заявил в среду во время заседания Кабмина, отвечая на вопрос одного из присутствовавших народных депутатов.

Читай также: Кабмин ограничил зарплаты ТОП-менеджерам госбанков

По словам Коболева, возглавляемое им ведомство придерживается решения правительства и снизило заработные платы руководителям на время карантина.

“За апрель этого года моя зарплата составляет 47 с чем-то тысяч гривен, поскольку и правление Нафтогаза и наблюдательный совет приняли решение о безусловном соблюдении принятого закона о госбюджете, который ограничивает выплаты руководящим органам государственных компаний“, - сказал Коболев.

Читай также: Наблюдательный совет “Нафтогаза“ поручил ограничить зарплаты руководства

Напомним, что Кабинет министров Украины ограничил заработную плату членам наблюдательных советов государственных компаний и госучреждений, а также руководителям и членам исполнительных органов - теперь она не должна превышать 47 тысяч гривен. Соответствующее решение Кабмин принял на своем заседании в среду, 29 апреля.

Открывая заседание, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что данная мера необходима в условиях пандемии.

“В условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники и члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии. Мы сегодня будем рассматривать ограничение таких зарплат и премий так же, как ограничили их уже большинству людей, связанных с государственной службой, особенно руководителям“, - сказал глава правительства.