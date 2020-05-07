Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Операция декларация": О чем отчитываются чиновники разных стран мира

Комментариев: 0
Правила декларирования для государственных служащих в разных странах мира имеют свои особенности.
Что обязаны декларировать чиновники в разных странах мира
Что обязаны декларировать чиновники в разных странах мира
facebook.com/sap.gov.ua

В связи с карантином срок подачи украинскими государственными служащими электронных деклараций продолжили до 1 июня. Однако уже меньше чем через месяц доходы украинских чиновников будут обнародованы: возможно, кто-то сорвал куш, сыграв в лотерею, или получил компенсацию за преследование по политическим мотивам. Что должны указывать в своих декларациях чиновники в других странах - пишет издание “Слово и дело“.

Читай также: Супруг Венедиктовой засветился с часами Hublot за 1,5 миллиона

Как известно, украинский чиновник должен указывать в декларации сведения о ценном движимом и недвижимом имуществе, наличных и кредитных доходах, вкладах в банках, ценных бумагах, подарках и тратах.

Такие же правила декларирования существуют и в России. Однако с 2020 года российские госслужащие должны указывать еще и сведения об активах, разделенных при разводе или по брачному договору.

Что обязаны декларировать чиновники в разных странах мира
Что обязаны декларировать чиновники в разных странах мира
ru.slovoidilo.ua

В Китае чиновники каждый год указывают в декларации не только свои расходы и доходы, а и аналогичную информацию про своих родственников. Кроме того, недавно в Поднебесной действует еще одно правило: чиновники обязаны декларировать свои зарубежные активы, включая недвижимость - свою и родни.

Читай также: Не задекларировал 16 млн: САП сообщила о новом подозрении мэру Одессы

В Великобритании, ФРГ, Молдове и Румынии госслужащие не обязаны указывать в декларации расходы. А вот в Казахстане с нынешнего года некоторые чиновники, представители депутатского и судейского корпусов должны публиковать сведения о доходах в открытых источниках.

Напомним, что Юлия Тимошенко задекларировала доход в 150 млн грн от фирмы из США.

Поделись:
Теги: декларации, чиновники, декларирование, доход, имущество
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь