"Операция декларация": О чем отчитываются чиновники разных стран мира

Правила декларирования для государственных служащих в разных странах мира имеют свои особенности.

В связи с карантином срок подачи украинскими государственными служащими электронных деклараций продолжили до 1 июня. Однако уже меньше чем через месяц доходы украинских чиновников будут обнародованы: возможно, кто-то сорвал куш, сыграв в лотерею, или получил компенсацию за преследование по политическим мотивам. Что должны указывать в своих декларациях чиновники в других странах - пишет издание “Слово и дело“.

Читай также: Супруг Венедиктовой засветился с часами Hublot за 1,5 миллиона

Как известно, украинский чиновник должен указывать в декларации сведения о ценном движимом и недвижимом имуществе, наличных и кредитных доходах, вкладах в банках, ценных бумагах, подарках и тратах.

Такие же правила декларирования существуют и в России. Однако с 2020 года российские госслужащие должны указывать еще и сведения об активах, разделенных при разводе или по брачному договору.

Что обязаны декларировать чиновники в разных странах мира ru.slovoidilo.ua

В Китае чиновники каждый год указывают в декларации не только свои расходы и доходы, а и аналогичную информацию про своих родственников. Кроме того, недавно в Поднебесной действует еще одно правило: чиновники обязаны декларировать свои зарубежные активы, включая недвижимость - свою и родни.

Читай также: Не задекларировал 16 млн: САП сообщила о новом подозрении мэру Одессы

В Великобритании, ФРГ, Молдове и Румынии госслужащие не обязаны указывать в декларации расходы. А вот в Казахстане с нынешнего года некоторые чиновники, представители депутатского и судейского корпусов должны публиковать сведения о доходах в открытых источниках.

Напомним, что Юлия Тимошенко задекларировала доход в 150 млн грн от фирмы из США.